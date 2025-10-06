Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251006-2: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Zusammenstoß mit Auto im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (4. Oktober) in Brühl ist ein Tretrollerfahrer (14) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (43) eines BMW gegen 12.50 Uhr auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Rheinstraße gefahren. Gleichzeitig sei der 14-Jährige mit seinem Tretroller auf der Rheinstraße in Richtung Comesstraße gefahren. An der Kreuzung von Rheinstraße und Otto-Wels-Straße habe der 43-Jährige beabsichtigt, geradeaus in Richtung Bergerstraße weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der Jugendliche stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizeibeamte dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der Junge bei Rot über die Ampel gefahren sein könnte. (jus)

