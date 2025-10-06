Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251006-4: Seniorin um Bargeld betrogen

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 50 Jahre alten und 185 Zentimeter großen, schlanken Mann mit blonden Haaren. Der Unbekannte soll am Samstag (4. Oktober) mit Hilfe einer Lüge Bargeld von einer Seniorin in Kerpen erbeutet haben. Zur Tatzeit habe der Mann einen Mundschutz getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe der Tatverdächtige gegen 11.30 Uhr bei der Geschädigten, die im Bereich der Heppendorfer Straße wohnt, geklingelt. Er habe sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes vorgestellt und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigen wollen. Zusätzlich habe er von einer offenen Rechnung berichtet und der Seniorin angeblich wichtige Dokumente vorgelegt. Von dem Unbekannten unter Druck gesetzt, habe die Dame dem Unbekannten schließlich Bargeld übergeben. Der Mann habe dann gegen 12 Uhr die Wohnanschrift verlassen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch! Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen an und lassen Sie sich den Besuch bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell