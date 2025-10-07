PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251007-2: Zeugensuche nach Raub auf Supermarktmitarbeiter

Bergheim (ots)

Eine Unbekannte soll am Montagabend (6. Oktober) einen Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in Bergheim bedroht haben und Geld aus der Kasse geraubt haben. Die Frau soll zur Tatzeit eine türkis-blaue Mütze, einen schwarzen Schal vor dem Gesicht, eine schwarze Fleecejacke mit Kapuze, graue Handschuhe, eine dunkelblaue Jogginghose mit einem Logo auf dem linken Oberschenkel und schwarze Schuhe getragen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20.55 Uhr soll die Unbekannte das Geschäft an der Aachener Straße betreten und einige Artikel auf das Kassenband gelegt haben. Als der Mitarbeiter alle Artikel gescannt habe, soll die Frau ihm mitgeteilt haben, dass sie kein Geld dabeihabe, aber eine Waffe mit sich führe. Sie forderte den Inhalt der Kasse und flüchtete samt Geldkassette aus dem Laden.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach der Verdächtigen. Weitere Beamte nahmen den Sachverhalt auf, fertigten eine Strafanzeige und übergaben den Tatort an Kriminalbeamte für eine Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

