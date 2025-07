POL-PDLD: Minfeld - Diebstahl aus Werkstattraum

Wörth am Rhein (ots) - Am 14.07.25 gegen 03.00h nachts konnte eine unbekannte Person in Wörth in der Schubertstraße beobachtet werden, wie sie sich an der Außenbeleuchtung eines Einfamilienhauses zu schaffen macht. Die Person entfernte sich im Anschluss unerkannt. An einem Fenster des Hauses konnten im Nachgang Beschädigungen festgestellt werden. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70m groß, ...

