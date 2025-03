POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 3. März bis 9. März

Hamm-Pelkum (ots) - Leicht verletzt wurde am frühen Sonntagabend (9. März) ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Werlstraße. Diese hatte der Heranwachsende gegen 18.15 Uhr in südliche Richtung befahren. In Höhe der Hausnummer 76a kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa. Der Kradfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus ...

