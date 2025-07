Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Versuchter Einbruch

Wörth am Rhein (ots)

Am 14.07.25 gegen 03.00h nachts konnte eine unbekannte Person in Wörth in der Schubertstraße beobachtet werden, wie sie sich an der Außenbeleuchtung eines Einfamilienhauses zu schaffen macht. Die Person entfernte sich im Anschluss unerkannt. An einem Fenster des Hauses konnten im Nachgang Beschädigungen festgestellt werden. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70m groß, normale Statur, graue Haare, trug einen blauen Pullover und führte ein elektrisches Gerät in der Art eines Tablet mit sich. Zeugen, welche Hinweise zu dem Fall geben können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell