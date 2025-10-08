Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251008-4: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Kerpen (ots)

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht mit einem Lichtbild nach einer als vermisst gemeldeten Frau (72) aus Kerpen. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihrem Verbleib waren bislang erfolglos.

Ein Foto der Frau ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht. Das Bild steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/182637

Die 72-Jährige sei zuletzt am Sonntagmorgen (5. Oktober) gegen 10.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Brüggen gesehen worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste aktuell in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Gesuchte sei schlank und habe graue Haare. Welche Kleidung die Seniorin beim Verlassen ihrer Wohnanschrift getragen hat, ist derzeit unbekannt.

Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Bei Antreffen der Gesuchten bitte unverzüglich die Polizei über den Polizeinotruf "110" kontaktieren. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell