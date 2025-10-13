Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Alkoholisiert verunfallt - Fahrer wird leicht verletzt

Altensteig (ots)

Am Samstagmittag hat ein 65 Jahre alter Pkw-Lenker beim Abbiegen ein Verkehrszeichen überfahren und sich im Anschluss beim Aussteigen verletzt.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der 65-Jährige mit seinem Peugeot, gegen 13:20 Uhr, die Freudenstädter Straße als er im Einmündungsbereich zur Schulstraße von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Als der Fahrer ausstieg, stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich leicht. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der 65-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Peugeot entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Der Fremdschaden wird mit rund 500 Euro beziffert.

Sabine Maag, Pressestelle

