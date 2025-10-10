POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.10.2025, 11.57 Uhr: Mehrere Brände in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen
Haiterbach (ots)
Ergänzend zur bereist veröffentlichen Pressemitteilung teilen wir mit:
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Bränden in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgenommen und bittet nochmals Zeugen oder Hinweisgeber, welche sachdienliche Angaben zur vermeintlichen Brandstiftung machen können oder durch diese selbst geschädigt worden sind, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07051 161-4444 zu melden.
