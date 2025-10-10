POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.10.2025, 11.57 Uhr: Mehrere Brände in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - In der Nacht auf Freitag kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand in einer Küche. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 1 Uhr eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss eines in der Bohlstraße gelegenen Wohnhauses gemeldet, die sich im weiteren Verlauf zu einem Brand in der Küche entwickelte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Beistellofen ursächlich für den Brand gewesen sein. Die ...

mehr