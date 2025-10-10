Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Freitagmorgen in Pforzheim drei Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein Porschefahrer gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 10 von Mühlacker kommend in Richtung Pforzheim unterwegs, als zeitgleich ein Mercedesfahrer beabsichtigte mutmaßlich vom Eutinger Talweg kommend auf die Bundesstraße 10 in Richtung Pforzheim einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es folglich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Porschefahrer mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Durch den Unfall wurden der Mercedesfahrer sowie der 27-jährige Beifahrer im Porsche schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Mercedesfahrer besteht derzeit Lebensgefahr. Der 26-jährige Porschefahrer erlitt leichte Verletzungen. Erste Verdachtsmomenten nach ergaben sich zudem Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln beim Porschefahrer.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis gegen 05:30 Uhr gesperrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Verkehrsgruppe BAB, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell