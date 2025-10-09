Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Betrunkener Pedelec-Fahrer baut mehrere Unfälle

Ebhausen (ots)

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung hat ein 23-jähriger Mann am Mittwochabend in Ebhausen die Kontrolle über sein Elektrofahrrad verloren und wollte anschließend von der Unfallstelle flüchten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Pedelec-Lenker gegen 22:20 Uhr die Wöllhauser Straße, wo er mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte und zum Sturz kam. Als der Mann weiterfahren wollte, prallte er gegen eine Mauer und stürzte erneut. Danach setzte er seine Flucht zu Fuß fort und rannte dabei gegen ein in einer Hofeinfahrt abgestelltes Fahrzeug. Der Mann konnte schließlich, als er sich erneut von der Unfallstelle entfernen wollte, durch einen Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Glücklicherweise zog sich der Radfahrer durch seine Stürze nur leichte Verletzungen zu.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Pedelec-Fahrer. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Da der Mann außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell