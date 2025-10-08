PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrt unter Drogeneinfluss endet mit großem Polizeieinsatz

Pforzheim (ots)

Betäubungsmittelkonsument leistet nach verschuldetem Unfall Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Kräfte der Autobahnpolizei Pforzheim am Dienstagmorgen um kurz nach sechs zu einem Verkehrsunfall auf der A 8 gerufen. Hintergrund war der Crash eines 28-jährigen Honda-Fahrers, welcher aus bislang unbekannten Gründen von der linken auf die rechte Fahrbahn abkam und dabei mit einem Sattelzug kollidierte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den durch seine auffällige Verhaltensweise offensichtlich unter Betäubungsmittel stehenden Unfallverursacher. Der auf der Dienststelle im Anschluss durchgeführte Drogentest ergab beim Fahrer des Hondas ein positives Ergebnis. Im Zuge der notwendigen polizeilichen Maßnahmen musste der Mann schließlich von mehreren Beamten fixiert werden, um die erforderliche Blutentnahme durchführen zu können. Nun muss er sich nicht nur wegen des Unfalls verantworten, sondern auch wegen des Widerstandes.

Vivien Forstner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
