Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Chaos nach Lkw-Unfall legt A 8 Richtung Stuttgart zeitweise komplett lahm

Remchingen (ots)

Ein verunfallter Lastkraftwagen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgrund Ladungsverteilung zu einer Teilsperrung der Autobahn 8 zwischen Karlsbad und Pforzheim West geführt.

Nach bisherigen Ermittlungen kam um kurz nach Mitternacht ein mit Elektrogeräten beladener Lkw in Folge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hierbei mit derartig großer Wucht gegen die Leitplanke, dass sich dessen Ladung löste und auf die Fahrbahn sowie hinter die Leitplanke fiel. Im Zuge der auf der A 8 verteilten Ladung, sowie das sich darum befindende Verpackungsmaterial, erlitten vier Pkw einen Sachschaden. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

Da mehrere der beteiligten Pkw, sowie der Lkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese geborgen werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnte die Fahrbahn Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell