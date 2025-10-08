Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen in Maulbronn festgestellt

Maulbronn (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Mühlacker haben am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr sowie zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr stationäre Kontrollstellen in der Frankfurter Straße durchgeführt.

Auch in Wurmberg waren die Beamten im Laufe des Vormittags unterwegs, um die Einhaltung der Verkehrsvorschriften verstärkt zu prüfen.

Im Laufe der Kontrolldauer wurden 15 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer und 19 Verstöße wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes festgestellt und entsprechend geahndet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr hin. Bereits eine kurze Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

