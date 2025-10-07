Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hochwertige Baumaschinen entwendet

Pforzheim (ots)

Über das Wochenende sind Unbekannte in Eutingen gewaltsam in einen Container eingedrungen und haben Arbeitsgeräte mitgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 17:00 Uhr, den in der Straße "Gartenstadt" befindlichen Baucontainer auf, indem sie eine massive Metalltür beschädigten, um so ins Innere zu gelangen. Im Anschluss nahmen sie mehrere Baumaschinen einer namhaften Marke ansich. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

