POL-Pforzheim: (Pforzheim) - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pf - 1. Nachtrag zu mehreren Verkehrsunfällen vom 02.10.2025 mit Tatverdächtigem in Untersuchungshaft

Wie bereits am 03.10.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6130760 berichtet, soll ein 36-jähriger Opel-Lenker am Abend des 02.10.2025 auf der Bundesautobahn 8, kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-Süd, ungebremst durch eine staubedingt gebildete Rettungsgasse hindurchgefahren sein, wobei er zwei Fahrzeuge beschädigte. Des Weiteren soll er auf der Wurmberger Straße in Richtung Pforzheim mehrfach die Gegenfahrbahn benutzt und hierdurch entgegenkommende sowie in gleicher Richtung fahrende Kraftfahrzeuge gefährdet haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, welche diese Verkehrsvorgänge beobachtet haben oder durch diese geschädigt worden sind, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

