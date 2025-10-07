Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Mehrere Brände in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen

Haiterbach (ots)

Zu insgesamt drei Einsätzen ist die Polizei und die Feuerwehr in der Nacht von Montag auf Dienstag in Haiterbach gerufen worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zwischen 0:00 Uhr und 0:30 Uhr ein Anhänger auf einem Firmengelände im Schieferweg durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Dieser konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Gegen 1:30 Uhr brannten zwei Mülltonnen vor einem Wohnhaus in der Beihinger Straße. Das Feuer griff auch auf eine Überdachung und einen Holzzaun über. Schließlich wurde die Feuerwehr gegen 2:00 Uhr noch zum Brand einer Türe in einem leerstehenden Haus am Waldweg gerufen. Der Gesamtschaden der Brände wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

