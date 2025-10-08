Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28.09.2025: Polizei sucht Sprinterfahrer nach tödlichem Verkehrsunfall

Ebhausen (ots)

Bereits am 27. September gegen 18.40 Uhr kam es auf der Landesstraße 362 bei Ebhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verstarb. (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6126565)

Durch die Ermittlungen haben sich Hinweise ergeben, dass der Fahrer eines weißen Sprinters, welcher zur gleichen Zeit von Ebhausen in Richtung Nagold fuhr, möglicherweise sachdienliche Angaben machen kann.

Die Polizei bittet nun den Sprinterfahrer sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

