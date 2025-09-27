PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Ebhausen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 362

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend (27.09.2025) ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 362 zwischen Ebhausen und Rohrdorf gekommen. Hierbei ist ein Motorradfahrer noch am Unfallort verstorben.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass gegen 18.40 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 362 von Rohrdorf in Richtung Ebhausen befuhr.

Eine 22-jährige BMW Fahrerin fuhr in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte nach links in die Rohrdorfer Straße abzubiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad, wobei dieses in Brand geriet. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der 35-jährige seinen Verletzungen. Die BMW Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Am Motorrad entstand etwa 5000,00 Euro und am BMW ca. 15.000 Euro Schaden. Beide wurden abgeschleppt.

Zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens kam ein Sachverständiger vor Ort.

Für die Fahrbahnreinigung ist die Landesstraße aktuell noch gesperrt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

