Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrer berauscht aus dem Verkehr gezogen

Pforzheim (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagmorgen in Dillweißenstein einen 19-Jährigen gestoppt, welcher mit seinem Pkw offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen war.

Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd bemerkte, gegen 01:45 Uhr, einen Pkw in der Riedstraße und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest vor Ort bestätigte dies. Im weiteren Verlauf verhielt sich der junge Mann immer weniger kooperativ und versuchte, sich letztlich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, indem er wiederholt in sein Fahrzeug einsteigen wollte. Trotz angedrohter Gewahrsamnahme kam der Mann den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nach und widersetzte sich körperlich.

Bei der Durchsuchdung seines Fahrzeugs wurde unter anderem Betäubungsmittel aufgefunden, sowie ein Messer und eine weitere Stoßwaffe, so dass der 19-Jährige mit mehreren Anzeigen rechnen muss.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell