POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

Altensteig (ots)

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, ist eine 45-jährige Audi-Fahrerin am Mittwochabend auf der Landesstraße 362 ausgewichen und verunfallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die Frau gegen 19:20 Uhr von Altensteig in Richtung Ebhausen, als ihr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Dieser befand sich trotz Gegenverkehrs im Überholvorgang. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Audi-Fahrerin nach links aus, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug der Frau entstand Totalschaden. Die Leitplanke wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der bislang unbekannte Überholende entfernte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen BMW mit abgedunkelten Heckscheiben handeln.

Zeugen, insbesondere der Pkw-Lenker, der durch den Unfallverursacher überholt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

