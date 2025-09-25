Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Knittlingen (ots)

Alleinbeteiligt ist ein 56-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagmorgen zwischen Freudenstein und Knittlingen verunfallt und schwer verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 9:30 Uhr die Kreisstraße 4516. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und überschlug sich. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.

