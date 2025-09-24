Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau in psychischem Ausnahmezustand verletzt Polizeibeamten

Pforzheim (ots)

Ein Polizeibeamter des Polizeireviers Pforzheim-Nord wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch eine 46-Jährige Frau leicht verletzt.

Polizeibeamte des örtlichen Polizeireviers wurden am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr zum Bahnhof Pforzheim gerufen, da sich eine 46-Jährige Frau weigerte das Bahnhofsgebäude trotz Schließzeit zu verlassen. Zuvor wurde diese bereits mehrfach aufgefordert das Gebäude zu verlassen. Die Frau befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund der bestehenden Eigen- und Fremdgefährdung sollte die 46-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. Gegen die Mitnahme leistete die Frau Widerstand und verletzte hierbei einen Polizeibeamten, indem sie diesen gegen den Oberschenkel trat. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die 46-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell