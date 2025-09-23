PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Fahrzeug entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Horb am Neckar (ots)

Im Laufe des Wochenendes ist ein Transporter vom Gelände eines Autohauses entwendet worden.

Nach bisherigem Sachstand verschwand das Fahrzeug im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 09:45 Uhr vom Gelände des in der Straße "Kirschbäumle" gelegenen Betriebs. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter der Marke Renault Master mit Horber Kennzeichen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim

