POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist belästigt Jugendliche - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend auf der Wilferdinger Höhe vor zwei jungen Frauen an seinem entblößten Glied manipuliert.

Nach aktuellem Kenntnisstand liefen die beiden 17-Jährigen gegen 20:15 Uhr auf dem Fußweg neben der Karlsruher Straße. Auf Höhe eines Elektronikmarktes sahen sie einen Mann neben einem Gebüsch stehen, welcher Masturbationsbewegungen an seinem erigierten Glied vornahm. Daraufhin entfernten sie sich zügig von der Örtlichkeit. Etwa 400 Meter weiter begegneten sie dem Mann erneut. Er stand neben einem Autohaus und manipulierte abermals an seinem Geschlechtsteil. Die Jugendlichen flüchteten in ein nahegelegendes Fastfood-Restaurant und verständigten von dort die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

