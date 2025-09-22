PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist belästigt Jugendliche - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend auf der Wilferdinger Höhe vor zwei jungen Frauen an seinem entblößten Glied manipuliert.

Nach aktuellem Kenntnisstand liefen die beiden 17-Jährigen gegen 20:15 Uhr auf dem Fußweg neben der Karlsruher Straße. Auf Höhe eines Elektronikmarktes sahen sie einen Mann neben einem Gebüsch stehen, welcher Masturbationsbewegungen an seinem erigierten Glied vornahm. Daraufhin entfernten sie sich zügig von der Örtlichkeit. Etwa 400 Meter weiter begegneten sie dem Mann erneut. Er stand neben einem Autohaus und manipulierte abermals an seinem Geschlechtsteil. Die Jugendlichen flüchteten in ein nahegelegendes Fastfood-Restaurant und verständigten von dort die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 09:45

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Brand in Dillweisenstein

    Pforzheim (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 08:00 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Hirsauer Straße gerufen worden. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gerieten zwei Kleinkrafträder in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht werden. In Mitleidenschaft gezogen wurden zudem ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Fahrzeug sowie eine angrenzende Hecke. Personen wurden ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:19

    POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Dornstetten (ots) - (FDS) Dornstetten - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw hat sich der Unfallverursacher am Freitagabend in Dornstetten unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Zweiradfahrer zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr die Straße Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren