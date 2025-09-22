Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall mit schwer verletzter Person - Zeugenaufruf

Remchingen (ots)

Einfach davon gefahren ist ein unbekannter Opel-Fahrer, nachdem er auf der Autobahn durch einen Fahrstreifenwechsel einen schweren Unfall verursachte.

Eine 40-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 22:30 Uhr die A8 von der Anschlussstelle Pforzheim-West kommend in Richtung Karlsbad auf dem mittleren Fahrstreifen, als sie von einem bislang unbekannten Fahrer eines Kleinbusses der Marke Opel von rechts überholt wurde. Im Anschluss wechselte der unbekannte Fahrer unvermittelt nach links auf den mittleren Fahrstreifen und schnitt die Ford-Fahrerin. Diese konnte eine Kollision mit dem Kleinbus trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und fuhr auf diesen auf. Der starke Aufprall führte dazu, dass im Ford die Airbags auslösten. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 40-jährige Fahrerin des Fords erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden am Ford wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe zeitweiße gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geführt.

Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug liegen vor. Zeugen des Unfalls, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer des Opels machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 07231 125810 zu melden.

