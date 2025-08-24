POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am 24.08.2025 im Zeitraum von 10:00 und 12:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Bäckerei Schäfer in der Westerwaldstraße in Oberhonnefeld-Gierend zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem linken Fahrzeugheck eines dort geparkten blauen Toyota Yaris zusammengestoßen. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden ...

