Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zwei weitere Wohnungseinbrüche in Kaisersesch

Kaisersesch (ots)

Nachdem bereits am Dienstag in ein Wohnhaus in Kaisersesch,Schwalbenweg eingebrochen wurde, kam es am gestrigen Mittwoch, 29.01.2025 zu zwei weiteren Taten. In der Zeit von 16:50 Uhr bis 20:40 Uhr drangen der oder die unbekannten Täter über ein aufgehebeltes Küchenfenster in ein Wohnhaus im Amselweg ein. Alle Zimmer und Schränke wurden durchwühlt und es wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. In der Zeit zwischen ca. 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Pommerbachstraße eingebrochen. Die Wohnungstüre wurde aufgehebelt und sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Es wurden Schmuck und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Wer zu den fraglichen Zeiten verdächtige Wahrnehmungen in den genannten Straßen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840 melden. Fentster und Türen sollten sie stets sorgfälltig verschließen. Melden sie verdächtige Personen in ihrem Wohngebiet unmittelbar an die örtlich zuständige Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell