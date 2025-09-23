PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Werkstattbetrieb - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Betrieb in Calw-Stammheim eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, über eine Schiebetüre im Eingangsbereich, Zutritt in das Hauptgebäude in der Gottlob-Bauknecht-Straße. Im Inneren wurden mehrere Räume gewaltsam geöffnet und darin befindliche Schränke durchwühlt. Aus einem Tresor und einer Kasse wurde Bargeld im oberen dreistelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07051 161-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

