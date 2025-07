Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trickbetrug verhindert: Taxifahrer reagiert richtig

Arnsberg (ots)

Immer wieder werden im Hochsauerlandkreis Seniorinnen und Senioren Opfer perfider Betrugsmaschen. In vielen Fällen geben sich die Täter am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus. Ihr Ziel: Die Angerufenen unter Druck zu setzen, zu verunsichern - und so dazu zu bringen, hohe Geldsummen abzuheben und zu übergeben.

So auch am gestrigen Tag in Arnsberg: Eine fast 90-jährige Frau erhielt einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Die erschütternde Nachricht: Ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Die Tochter befinde sich nun in Untersuchungshaft. Um weitere Informationen zu erhalten und eine Freilassung zu ermöglichen, solle die Seniorin 50.000 Euro bei ihrer Bank abheben.

Die Frau bestellte daraufhin ein Taxi, um zur Bank zu fahren. Doch der Taxifahrer wurde misstrauisch - offenbar erkannte er die Anzeichen eines möglichen Betrugs. Er verweigerte die Weiterfahrt und verständigte stattdessen die Polizei.

Taxifahrerinnen und Taxifahrer sind in solchen Fällen häufig der letzte Kontakt, bevor es zur Geldübergabe kommt - und damit oft die letzte Chance, einen Betrug zu stoppen. Um das Bewusstsein für diese Rolle zu stärken, stellt die Polizei im Hochsauerlandkreis bereits seit Jahren spezielle Informationsflyer für Taxiunternehmen zur Verfügung. Diese enthalten konkrete Hinweise, worauf geachtet werden sollte - und wie man im Verdachtsfall richtig handelt. Weitere Informationen und Präventionsmaterialien erhalten Sie bei Ihrer Polizeidienststelle vor Ort.

Der Informationsflyer ist hier zu finden: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/sites/default/files/2025-07/samut-taxis.pdf

