Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF, Enzkreis, CW, FDS) Horb am Neckar - Nacht der Bewerber - Erlebe auch Du den Polizeiberuf hautnah

Horb am Neckar (ots)

Am Donnerstag, 2. Oktober von 17 bis 21 Uhr, findet bei der Polizei Baden-Württemberg im Rahmen der Nachwuchsgewinnung landesweit die "Nacht der Bewerber" statt.

Das Polizeipräsidium Pforzheim beteiligt sich an dieser spannenden und praxisnahen Veranstaltung. In diesem Jahr öffnen wir die Türen des Polizeireviers Horb am Neckar für potenzielle Polizistinnen und Polizisten.

Unsere Veranstaltung in der Hornaustraße 8 richtet sich an alle, die Interesse an einer Ausbildung oder einem Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg haben. Begleitpersonen wie beispielsweise die Eltern sind ebenso herzlich eingeladen.

Unsere Berufsinteressenten haben an diesem Abend die Möglichkeit, in die vielfältigen Aufgabengebiete der Schutz- und Kriminalpolizei einzutauchen. Hautnah wie im Einsatz nehmen unsere Polizeihunde die Fährte auf und erschnüffeln Betäubungsmittel und Waffen. Die Kriminaltechnik sichert akribisch alle Spuren und rekonstruiert bis ins Detail den Tatablauf. Sie werden unterstützt von unseren Spezialisten im Bereich Cybercrime. Dank vieler Daten aus dem Smartphone und dem Router zieht sich für den Täter die Schlinge zu. Über allem schwebt unsere Drohne und behält den Überblick. Mit der Unterstützung unserer Einsatztrainer schlüpft man schnell in die Schutzausrüstung und fühlt sich wie in einer Polizeilage. Neben Informationsvorträgen der Berufsberater und der Kriminalpolizei gibt es die Möglichkeit, Einblicke in das Polizeirevier Horb zu erhalten.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Euren Besuch und vielleicht auf bald in unserem Polizeiteam des Präsidiums Pforzheim!

Benjamin Koch, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

