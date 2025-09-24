Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Mühlacker) Illingen - Brand im Abstellraum des Waldkindergartens führt zu Sachschaden

Illingen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand, bei welchem eine Räumlichkeit erheblich beschädigt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 17:30 Uhr ein Brand in einem Gebäude des Illinger Waldkindergartens in der Straße Bückelbäumle entdeckt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen konnte das Übergreifen der Flammen in einem Abstellraum auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Die Brandursache ist bislang unklar.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von ca. 10 000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Kindergarten geschlossen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell