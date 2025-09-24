Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Exhibitionist belästigt Spaziergängerin - Geschädigte gesucht

Nagold (ots)

Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen in einem Waldgebiet in Nagold vor einer Spaziergängerin am seinem entblößten Glied manipuliert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand traf eine bislang unbekannte Spaziergängerin am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr im Waldgebiet "Mittleres Bergle" auf einen Mann, welcher an seinem entblößten Glied manipulierte. Die Frau informierte einen in der Nähe befindlichen Zeugen, welcher den Mann kurz darauf ebenfalls mit entblößtem Glied feststellte und die Polizei verständigte. Der 30-Jährige konnte durch die hinzugezogenen Polizeibeamten angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.

Die Frau setzte ihren Weg nach Information des Zeugen fort. Sie wird wie folgt beschrieben: - Alter von 60-70 Jahren - ca. 165cm groß - schlank - trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans und war in Begleitung eines kleinen weißen Hundes

Die Geschädigte sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

