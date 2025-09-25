Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim/ Mühlacker - Betrunkener Autofahrer beschädigt Hauswände - Zeugen gesucht

Mönsheim (ots)

Deutlich alkoholisiert und mit geplatztem Reifen ist ein 31-jähriger Mann am Mittwochabend durch Mönsheim gefahren und hat Schaden angerichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mercedes-Fahrer gegen 19:50 Uhr die Alte Wiernsheimer Straße. Aus unbekannter Ursache platzte der rechte Hinterreifen seines Fahrzeugs. Dennoch setzte der Mann seine Fahrt fort, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Hauswände. Auch auf der Straße und dem Gehweg hinterließ er Beschädigungen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholvortest an der Unfallstelle ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer auf freien Fuß entlassen. Kurze Zeit später ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der 31-Jährige in der Hermann-Hesse-Straße in Mühlacker offenbar auf zwei geparkte Fahrzeuge eingeschlagen hatte. Nach medizinischer Versorgung der hierbei zugezogenen Verletzungen, musste der Mann die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auch zu weiteren möglichen Unfällen mit dem beteiligten Fahrzeug in Mönsheim geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

