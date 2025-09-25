Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Auf nasser Fahrbahn verunfallt - zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf der L 362

Seewald (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Mittwochmittag auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn abgekommen, mit dem Pkw einer 58-Jährigen kollidiert.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 19-jährige Fiat-Fahrer, gegen 14:30 Uhr, die Landesstraße 362 von Seewald-Erzgrube kommend in Richtung Altensteig. Aufgrund von offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem VW einer entgegenkommenden 58-Jährigen. Hierdurch wurde die Frau schwer, der junge Mann leicht verletzt. Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst und ein Notarzt.

Am Fiat des 19-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro, am VW ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße zwischen Erzgrube und Abzweig nach Grömbach rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

