Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Aufgrund Alkoholeinfluss gegen Mauer gefahren

Waldachtal (ots)

Alkoholische Beeinflussung war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall am Donnerstagabend in Waldachtal.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger Ford-Fahrer am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr die Horber Straße in Waldachtal, als er im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer fuhr. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem 33-Jährigen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

