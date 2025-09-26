POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Aufgrund Alkoholeinfluss gegen Mauer gefahren
Waldachtal (ots)
Alkoholische Beeinflussung war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall am Donnerstagabend in Waldachtal.
Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger Ford-Fahrer am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr die Horber Straße in Waldachtal, als er im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer fuhr. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem 33-Jährigen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.
