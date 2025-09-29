POL-OE: Verkehrszeichen in Deutmecke gestohlen
Finnentrop (ots)
Unbekannte Täter haben an der "Esloher Straße" am Wochenende zwei Verkehrszeichen entwendet. Die Tatzeit lag in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27. September). Bei den Verkehrszeichen handelte es sich zum einen um das Ortsschild aus Richtung Frettermühle kommend. Hierbei handelte es sich um ein provisorisches Schild, welches nach einem vorangegangenen Diebstahl übergangsweise angebracht worden war. Zudem wurde auch ein Schild "Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50km/h" gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
