PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrszeichen in Deutmecke gestohlen

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter haben an der "Esloher Straße" am Wochenende zwei Verkehrszeichen entwendet. Die Tatzeit lag in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27. September). Bei den Verkehrszeichen handelte es sich zum einen um das Ortsschild aus Richtung Frettermühle kommend. Hierbei handelte es sich um ein provisorisches Schild, welches nach einem vorangegangenen Diebstahl übergangsweise angebracht worden war. Zudem wurde auch ein Schild "Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50km/h" gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 07:24

    POL-OE: Junge Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Die 20-jährige Fahrerin eines Motorrollers hat sich bei einem Verkehrsunfall in Attendorn am Donnerstag (25. September) leicht verletzt. Um eine Kollision mit einem querenden Fußgänger zu verhindern, hatte die junge Frau gegen 15:30 Uhr vor einem Zebrastreifen an der Straße "Am Zollstock" ein Bremsmanöver eingeleitet. Dabei hatte sie die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Die 20-Jährige stürzte ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:23

    POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

    Olpe (ots) - Am Donnerstag (25. September) kam es im Bereich Griesemert gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-Jährige hatte mit ihrem PKW die Straße "Im Osterseifen" in Fahrtrichtung Griesemert befahren. Im Einmündungsbereich zur B55 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 24-Jährigen, die dort vor dem Einbiegen verkehrsbedingt halten musste. Die 24-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:22

    POL-OE: Diebstahl aus den "Thyssen-Hallen"

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (13. September) und Montag (22. September) ihr Unwesen auf dem ehemaligen "Thyssen-Krupp-Gelände" in Lütringhausen getrieben. Sie entwendeten Kupferkabel, die sie zuvor offensichtlich auch demontierten. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren