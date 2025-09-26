POL-OE: Diebstahl aus den "Thyssen-Hallen"
Olpe (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (13. September) und Montag (22. September) ihr Unwesen auf dem ehemaligen "Thyssen-Krupp-Gelände" in Lütringhausen getrieben. Sie entwendeten Kupferkabel, die sie zuvor offensichtlich auch demontierten. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
