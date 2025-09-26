PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus den "Thyssen-Hallen"

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (13. September) und Montag (22. September) ihr Unwesen auf dem ehemaligen "Thyssen-Krupp-Gelände" in Lütringhausen getrieben. Sie entwendeten Kupferkabel, die sie zuvor offensichtlich auch demontierten. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 08:58

    POL-OE: Diebe stehlen Grabschmuck

    Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter haben auf dem Drolshagener Friedhof an der "Kolpingstraße" eine hochwertige Christusstatue aus Bronze entwendet. Die Polizei nahm dazu am Montagnachmittag (22. September) vor Ort eine Anzeige auf. Es handelte sich bei der Statue um Grabschmuck, der fest an einem Grabstein verbaut war und von den Tätern demontiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Tatzeitraum auf die zurückliegenden zwei Wochen eingegrenzt werden. Es ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:37

    POL-OE: Auto landet vor Laterne - Fahrzeuginsassen flüchten

    Attendorn (ots) - Am Samstagvormittag (20. September) hatte ein Zeuge gegen 10:40 Uhr einen Verkehrsunfall beobachtet. Ein älterer VW Golf war auf der "Hollenbocker Straße" im Einmündungsbereich zur Straße "Im Sinkel" aus ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne und ein Gartentor geprallt. Als der Zeuge die zwei Fahrzeuginsassen ansprach, ergriffen diese fußläufig die Flucht und ließen das Auto vor Ort ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:36

    POL-OE: Jugendliche stürzen bei Flucht vor der Polizei

    Attendorn (ots) - Am Samstagabend (20. September) erhielt die Polizei Kenntnis über verdächtige Fahrzeugbewegungen im Bereich Holzweg. Dort sollten Kleinkrafträder trotz Dunkelheit ohne Licht durch die Straßen fahren. Als ein Streifenwagen gegen 21.10 Uhr vor Ort eintraf, kam den Beamten ein Kleinkraftrad im Einmündungsbereich "Holzweger Straße/Sportplatz/Zum Waterland" entgegen. Das Kleinkraftrad - mit zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren