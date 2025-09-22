PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto landet vor Laterne - Fahrzeuginsassen flüchten

Attendorn (ots)

Am Samstagvormittag (20. September) hatte ein Zeuge gegen 10:40 Uhr einen Verkehrsunfall beobachtet. Ein älterer VW Golf war auf der "Hollenbocker Straße" im Einmündungsbereich zur Straße "Im Sinkel" aus ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne und ein Gartentor geprallt. Als der Zeuge die zwei Fahrzeuginsassen ansprach, ergriffen diese fußläufig die Flucht und ließen das Auto vor Ort stehen. Durch den Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die geflüchteten Männer konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der Zeuge beschrieb die beiden wie folgt: Beide waren etwa 30-40 Jahre alt und zwischen 1,65m und 1,80m groß. Sie wiesen eine normale bis schlanke Statur auf, hatten kurze dunkle Haare, einen Bart und insgesamt ein südländisches Aussehen. Der Beifahrer war komplett dunkel gekleidet. Der Fahrer trug eine schwarze "Bomberjacke" mit heller Aufschrift im oberen Rückenbereich, eine schwarze Jogginghose mit hellen Streifen an der Seite und schwarze Sportschuhe.

Die Beamten fertigten eine Anzeige und stellten das Auto sicher. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

