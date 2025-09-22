PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Alleinunfall auf der L697 bei Attendorn am Samstagnachmittag (20. September) leicht verletzt. Der Mann hatte außerorts gegen 16:20 Uhr in einer Kurve mit seinem Motorrad die Kontrolle verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe

