POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt
Attendorn (ots)
Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Alleinunfall auf der L697 bei Attendorn am Samstagnachmittag (20. September) leicht verletzt. Der Mann hatte außerorts gegen 16:20 Uhr in einer Kurve mit seinem Motorrad die Kontrolle verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell