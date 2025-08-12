PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Südheide (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignet sich ein Verkehrsunfall mit zwei PKW und einem Transporter im Kreuzungsbereich der L240 und des Neulandrings in Beckedorf. Zur Absicherung der Einsatzstelle und Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen wurden die Feuerwehren Hermannsburg und Beckedorf gegen 17 Uhr alarmiert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der Fahrer eins VW Golf die L240 von Beckedorf kommend in Richtung Hermannsburg, der Fahrer des Firmentransporters wollte in den Neulandring einbiegen und übersah den entgegenkommenden Golf, woraufhin dieser mit hoher Geschwindigkeit in die Seite des Transporters krachte. Durch die hohe Wucht des Aufpralls wurde der Firmenwagen gegen einen aus dem Neulandring kommenden Audi geschleudert. Zwei Personen wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Durch die Kräfte der Feuerwehren wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und der stark beschädigte Golf stromlos geschaltet. Nach rund 45 Minuten konnten die Kräfte der Feuerwehren die Einsatzstelle verlassen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Südheide
Daniel Schulz
Mobil: 0173 6648704
E-Mail: danielschulz1981@gmx.de
www.gemeinde-suedheide.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell

