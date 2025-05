Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrbahnteiler überfahren - Hinweise erbeten

Martinstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.05.2025 wurde von einem noch unbekannten Fahrzeug die am Ortsausgang von Martinstein in Richtung Monzingen befindliche Mittelinsel überfahren, so dass 2 Verkehrsschilder abgerissen wurden und auf der Fahrbahn liegen blieben. Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

