Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hennweiler (ots)

Am Freitagabend des 16.05.2025 kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Hahnenbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen kam ein unbekannter Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 2 von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Verkehrsschild. Durch die Wucht des Aufpralls knickte das Schild ab und beschädigte einen Jägerzaun. Hiernach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell