Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche stürzen bei Flucht vor der Polizei

Attendorn (ots)

Am Samstagabend (20. September) erhielt die Polizei Kenntnis über verdächtige Fahrzeugbewegungen im Bereich Holzweg. Dort sollten Kleinkrafträder trotz Dunkelheit ohne Licht durch die Straßen fahren. Als ein Streifenwagen gegen 21.10 Uhr vor Ort eintraf, kam den Beamten ein Kleinkraftrad im Einmündungsbereich "Holzweger Straße/Sportplatz/Zum Waterland" entgegen. Das Kleinkraftrad - mit zwei Jugendlichen besetzt - bog abrupt in die Straße "Zum Waterland" ab. Dabei verlor der 16-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Gemeinsam mit seinem 17-jährigen Beifahrer trat er anschließend fußläufig die Flucht an. Die beiden konnten jedoch wenig später von den Polizeibeamten eingeholt und festgehalten werden. Dabei stellte sich auch der Grund für ihre Flucht heraus: Der 16-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und bei dem Kleinkraftrad handelte es sich um die Marke "Eigenbau" ohne Zulassung, bzw. Versicherung. Durch den Sturz zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Beamten fertigten eine entsprechende Anzeige wegen aller in Frage kommenden Delikte und stellten das Kleinkraftrad als Beweismittel sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

