Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe stehlen Grabschmuck

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Drolshagener Friedhof an der "Kolpingstraße" eine hochwertige Christusstatue aus Bronze entwendet. Die Polizei nahm dazu am Montagnachmittag (22. September) vor Ort eine Anzeige auf. Es handelte sich bei der Statue um Grabschmuck, der fest an einem Grabstein verbaut war und von den Tätern demontiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Tatzeitraum auf die zurückliegenden zwei Wochen eingegrenzt werden. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

