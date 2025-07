LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots) - Weil ihr ein Kleidungsstück so gut gefiel, sie jedoch nichts dafür zahlen wollte, beging eine 58-jährige Frau am gestrigen Vormittag einen Diebstahl. Sie steckte sich in einem Geschäft in der Oberlauengasse ein Oberteil in ihre Tasche und passierte, ohne dies zu bezahlen, den Kassenbereich. Dort wurde sie dann vom Personal aufgehalten. Die hinzugerufenen Polizisten leitete ein Strafverfahren wegen ...

mehr