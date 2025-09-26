Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt

Attendorn (ots)

Die 20-jährige Fahrerin eines Motorrollers hat sich bei einem Verkehrsunfall in Attendorn am Donnerstag (25. September) leicht verletzt. Um eine Kollision mit einem querenden Fußgänger zu verhindern, hatte die junge Frau gegen 15:30 Uhr vor einem Zebrastreifen an der Straße "Am Zollstock" ein Bremsmanöver eingeleitet. Dabei hatte sie die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Die 20-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Motorroller entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Der Fußgänger kümmerte sich anschließend um die junge Frau, verließ jedoch den Unfallort noch vor Eintreffen der Polizei und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Mann werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

