Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 1. Nachtrag zu Wohnhausbrand mit zwei verletzten Personen

Gechingen (ots)

Wie bereits am 29.09.25 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6127546 berichtet, kam es am 27.09.25 zu einem Brand in einem Wohngebäude, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Kriminalpolizeidirektion Calw haben sich die Hinweise auf eine Vorsatztat weiter verdichtet. In diesem Zusammenhang wurde ein Wohnanwesen im Landkreis Böblingen durchsucht, nachdem sich ein erster Tatverdacht gegen ein Kind ergab. Es wurden mögliche Beweismittel sichergestellt, deren Auswertung andauert. Das Kind befindet sich aktuell in einer Einrichtung und wird betreut. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Ermittlungsgruppe Flamme dauern an.

