Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstelleneinbruch an der Verler Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (01.04., 03.12 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Verler Straße eingebrochen. Die Tankstelle befindet sich schräg gegenüber des Osthuswegs. Ersten Ermittlungen nach brachen mehrere Personen die Eingangstür auf. Aus dem Ladenlokal entwendeten sie einen Tresor. Die Personen waren im Gesicht vermummt und trugen Kapuzenpullover oder Schirmmützen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

