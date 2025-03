Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis" haben am Freitagabend (28.03.) mehrere Behörden die seit einigen Jahren gemeinsam durchgeführten Kontrollen im Gastronomiegewerbe umgesetzt. Beteiligt waren neben der Kreispolizeibehörde Gütersloh auch das Hauptzollamt Bielefeld, die Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh sowie auch das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh.

Zwischen 19.30 Uhr und 01.00 Uhr suchten die Kontrolleure zehn Lokalitäten auf.

In einem Restaurant an der Carl-Bertelsmann-Straße stellte die Stadt Gütersloh ordnungsrechtliche Verstöße fest. Unter anderem, da die Fluchtwege versperrt waren und Rauchverbotszeichen nicht angebracht waren. Die Lebensmittelüberwachung betonte den herausragenden Zustand des Restaurants. Ein Gast war allerdings mit der Kontrolle an dem Abend nicht einverstanden und äußerte auf beleidigende Art seinen Unmut. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein. Weitere Ordnungswidrigkeiten stellten die Mitarbeiter des Ordnungsamts in einem Imbiss an der Verler Straße sowie auch danach in einem Imbiss an der Königstraße fest. Versperrte Fluchtwege, fehlende Rauchverbotszeichen, fehlende Löschdecken und Fettbrandlöscher führten zur Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren. Gegen einen Mitarbeiter in der Königstraße wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Leistungsbetrugs eingeleitet. Die Lebensmittelkontrolleure nahmen dort darüber hinaus ein Verwarngeld wegen der Verschmutzung des Lokals sowie der mangelhaften Grundordnung. Bei den Kontrollen einiger Shisha-Bars im Stadtgebiet stellten die Behörden keine besonderen Vorkommnisse fest. In zwei Kiosken in der Gütersloher Innenstadt stellten die Beamten Vapes und Tabak sicher und leiteten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung ein.

Die kontrollierten Verantwortlichen und ihre Mitarbeiter, aber auch eine Vielzahl von Gästen, zeigte Verständnis für die durchgeführten Überprüfungen und arbeiteten mit den Behörden zusammen. Die kooperativen Kontrollen werden auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell